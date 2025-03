Vetulonia, 160mila euro dal Governo. Cesario: "Il silenzio della Sindaca fa discutere"

Castiglione della Pescaia: Il governo nazionale ha stanziato 160mila euro per il completamento dei lavori di valorizzazione dell’area archeologica di Vetulonia, con particolare attenzione agli scavi di Poggiarello - Renzetti. Un finanziamento importante per la tutela e la promozione di un sito di inestimabile valore storico, spesso trascurato nelle priorità dell’amministrazione comunale.

A far discutere, però, è il silenzio della sindaca di fronte a questa notizia. Il consigliere comunale Alfredo Cesario, esponente della lista W Castiglione, sottolinea l’assenza di un riconoscimento da parte dell’amministrazione. «È sorprendente che la stessa sindaca, così solerte nel criticare il governo per le difficoltà finanziarie del comune di Castiglione, non abbia speso una parola per ringraziare quando arrivano fondi così significativi per il nostro territorio. Come hanno fatto notare più volte i colleghi Iavarone e Giannotti, Vetulonia viene spesso dimenticata e relegata in secondo piano.»

I due consiglieri della lista L’Alternativa condividono infatti la posizione di Cesario, evidenziando come il finanziamento governativo rappresenti un’opportunità che l’amministrazione avrebbe dovuto cogliere da tempo.

Cesario incalza, ponendo un interrogativo chiaro: «perché il patrimonio archeologico di Vetulonia necessita oggi di fondi straordinari? Negli anni l’amministrazione non ha saputo o voluto destinare risorse adeguate per la valorizzazione di questo gioiello storico. Vetulonia è stata troppo spesso dimenticata, mentre altre scelte politiche hanno avuto la precedenza. L’archeologia e la cultura - conclude il consigliere - non possono essere usate come bandiere solo quando fa comodo. I cittadini meritano amministratori coerenti, capaci di riconoscere i meriti al di là delle convenienze politiche. Nel frattempo, Vetulonia attende risposte. E soprattutto, attenzione costante, non solo finanziamenti straordinari».