Lions Club di Tarquinia, concerto benefico per il restauro del pavimento della chiesa di San Giovanni

Domenica 16 marzo, alle 17,30, al teatro Santa Croce il “Galà lirico” in ricordo del maestro Aurelio Iacolenna

Tarquinia: Un evento all'insegna della bellezza della musica lirica e del sostegno alla cultura. Al teatro Santa Croce, domenica 16 marzo, alle 17,30, si terrà il “Galà lirico” benefico organizzato dal Lions Club di Tarquinia per contribuire al restauro del pavimento della chiesa di San Giovanni. L'evento, con ingresso a offerta libera, è dedicato al maestro Aurelio Iacolenna, organista, compositore e direttore d'orchestra scomparso nel 2022, che ha pubblicato nel corso della sua carriera composizioni e revisioni di musiche organistiche per diverse case editrici, tenendo concerti in tutto il mondo, e che per diverse stagioni è stato direttore artistico del Festival Internazionale d'Organo di Roma. Ha svolto inoltre un'intensa attività seminariale sulla storia e sull'analisi del repertorio lirico. Per il suo contributo alla promozione del patrimonio organistico ha avuto la cittadinanza onoraria dal comune di Valentano.

Per il “Galà lirico” saranno interpretate alcune delle arie più celebri del repertorio lirico internazionale. I brani saranno eseguiti con l'accompagnamento del maestro Massimiliano Caporale, concertista e docente al conservatorio “Alfredo Casella” de L'Aquila, che si avvarrà del pianoforte a mezza coda “Gebruder Stingl” del 1919 con tastiera in avorio ed ebano, donato nel 2023 dal Lions Club di Tarquinia alla parrocchia di San Giovanni, dopo un lungo lavoro in forma gratuita di restauro e accordatura da parte di Gianni Menci, amico e sostenitore del Lions Club di Tarquinia. Il programma si aprirà con l'interpretazione della celebre aria “Ai capricci della sorte” da “L'Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini, Proseguirà, poi, con una serie di brani iconici di Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Wolfang Amedeus Mozart, Johan Strauss, dello stesso Gioacchino Rossini, Jacques Offenbach e di musica tradizionale coreana.

Ad alternarsi sul palco il soprano Seon Myung Lee, Chiara Marazzi, Hyelin Han, Seungyeon Ko e Sooeun Kim, il baritono Seong Hyun Park, la mezzo soprano Taeri Kim, allievi dell'insegnante di canto lirico Hyo Soon Lee al conservatorio “Alfredo Casella” de L'Aquila. “Un'opportunità imperdibile per unire musica e solidarietà – afferma la presidente del Lions Club di Tarquinia Roberta Ranucci -. Invito tutta la comunità a partecipare numerosa ea contribuire generosamente alla raccolta fondi per i lavori di recupero della chiesa di San Giovanni, un simbolo del patrimonio storico e religioso di Tarquinia. Ogni donazione sarà un segno tangibile di amore e rispetto per la nostra storia e la nostra cultura”.