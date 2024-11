Attualità Teatro Fonderia Leopolda, Successo strepitoso per la campagna abbonamenti 2024-2025 8 novembre 2024

Follonica: Teatro Fonderia Leopolda - Il numero di abbonamenti alla stagione teatrale 2024-2025 ha raggiunto la cifra di 341, più di 100 rispetto all'anno passato Successo strepitoso per la campagna abbonamenti al teatro Fonderia Leopolda per la stagione 2024 2025. Il numero di abbonamenti ha raggiunto la cifra di 341 ( più di 100 rispetto all'anno passato). "Siamo molto felici di questo risultato" afferma l'assessore Stefania Turini, con delega alla Cultura "che premia il lavoro fatto dall’Amministrazione Buoncristiani in questi mesi. I cittadini hanno risposto con entusiasmo alla proposta offerta. E questo è solo l'inizio, abbiamo ancora tante novità in programma per rendere Follonica sempre più attrattiva sul piano culturale ". Seguici



