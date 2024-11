Massa Marittima: apre a partire da venerdì 9 novembre il nuovo parcheggio in via della Manganella

Massa Marittima: Apre ufficialmente al pubblico da sabato 9 novembre il nuovo parcheggio di Massa Marittima, che sarà fruibile gratuitamente, realizzato dal Comune tra via della Manganella e via dei Chiassarelli. 74 posti auto, di cui 4 riservati ai disabili, 2 per la ricarica di veicoli elettrici e 10 posti per le moto.

L’importo complessivo dei lavori, pari a 355mila euro, è stato coperto dal Comune di Massa Marittima con la partecipazione ad un bando regionale, che prevede l’erogazione periodica da parte della Regione Toscana, di un contributo per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo contratto dall’amministrazione comunale per l'intervento. L’area è di proprietà della Provincia di Grosseto, utilizzabile dal Comune per 99 anni tramite comodato d’uso.

“L’apertura di questo nuovo parcheggio rappresenta un importante passo avanti nella gestione della mobilità urbana a Massa Marittima, – commenta Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - si trova infatti in una posizione strategica, praticamente sotto alle mura, ed quindi comodo sia per lasciare l’auto e raggiungere a piedi il centro storico, sia per proseguire con la bici alla scoperta dei percorsi cicloturistici, svolgendo una funzione di parcheggio scambiatore collegato al progetto di recupero di via dei Chiassarelli, storica direttrice che congiunge Massa Marittima e Ghirlanda”.

“Completeremo la riqualificazione dell’area in cui è stato realizzato il parcheggio con l’intervento sulla palestra: –aggiunge Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima - sono iniziati i lavori del terzo stralcio che riguardano l’impiantistica, a cui seguirà il quarto e ultimo stralcio con interventi di rifinitura. Il parcheggio sarà un importante servizio anche per i fruitori della palestra.”