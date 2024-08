Attualità Teatro Del Baratto: Yoga in Piazza a Montemerano 6 agosto 2024

Manciano: La terza giornata del festival A Veglia Teatro del Baratto ha registrato ancora più affluenza del giorno precedente. Si è iniziato nella suggestiva cornice della piazza del Castello di Montemerano, dove Letizia Pizzetti ha guidato una classe di Yantra Yoga. Numerosi i partecipanti che con il cinguettio delle rondini di sottofondo si sono lasciati trasportare dalla pratica di questa antica disciplina yogica tibetana. Nel pomeriggio, dopo un aperitivo con degustazione dei vini Tiaso, presso le stanze di Manciano si è raccolto un pubblico attento e interessato intorno allo autore, interprete, regista Gianfelice Facchetti, figlio della gloria nero azzurra Giacinto Facchetti, che presentato da Alessandro Renaioli ha dialogato sul mondo del calcio, parlando del suo ultimo libro Capitani. Miti, esempi, bandiere. (Ed Piemme) e portando poi in serata lo spettacolo La tribù del calcio, in cui ha esplorato i riti, caratteristiche, manie di chi gira intorno al pallone. La piazza di casa di Aldo Cavoli è stata gremita di pubblico plaudente, affascinato dai racconti di Facchetti sui miti del mondo del pallone. Oggi si inizia con una lezione di Camminata Metabolica guidata da Roberta Bruscoli e Paola Vaselli, verrà effettuata con audioguida per le vie di Manciano con declamazioni motivazionali e poetiche. La camminata metabolica è un tipo di camminata che attraverso una specifica tecnica va a sviluppare e potenziare la muscolatura, migliora la postura e riattiva la circolazione e la micro circolazione e stimola le persone all’esercizio fisico quotidiano. Il punto di incontro è alle h 8:00 al Bar Centrale di Manciano (prenotazioni al 3398512693). Non mancherà neanche la danza, presente sia in versione creativa artistica e legata al mondo della danzaterapia con Silvia Santagata, che alle h 18:30 presso le Stanze di Manciano presenterà un incontro aperto di danza creativa seguendo il metodo Maria Fux. (prenotazioni al 3398512693). La giornata si concluderà un immersione nel mondo dello sport per disabili con "Le mani tra cuore e pallone (quando l’uomo fu più grande del calciatore)” di e con Alessio Tiribocchi alle 21:30 presso Casa di Orezio Marretti a Manciano. Alessio porterà in scena un monologo sulla vita del romagnolo Astutillo Malgioglio, calciatore professionista prima e poi fisioterapista volontario per i bambini disabili, grazie alla sua dedizione e alla creazione di una speciale palestra, molti bambini possono tuttora ricevere cure e riescono ad intrattenersi con un calcio di alto livello, superando temporaneramente i limiti dell’handicap. La sua attività ha ricevuto anche un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Mattarella nel Novembre del 2021. La quarta giornata si prospetta ricca di eventi e interessanti appunamenti da non mancare. - Info 3398512693

