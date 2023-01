Teatri di Grosseto: inizia la rassegna “Aspettando… la prima”

Da venerdì 13 gennaio alla Chelliana letture e lezioni spettacolo dedicate agli appuntamenti della stagione teatrale



Grosseto: La stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus si arricchisce di una nuova rassegna, “Aspettando… la prima”, organizzata in collaborazione con la Biblioteca Chelliana e l’associazione Escargot.





Da venerdì 13 gennaio sono in programma tre appuntamenti pomeridiani curati da Simone Ciampi e Federico Guerri che introdurranno il pubblico ad altrettanti spettacoli del cartellone. Gli approfondimenti sono dedicati a “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams con Elena Sofia Ricci, che andrà in scena al Teatro degli Industri giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, a “Le supplici” di Euripide, sempre agli Industri, venerdì 3 e sabato 4 febbraio, e infine allo spettacolo di Mario Perrotta “S/Calvino - o della libertà”, dedicato al centenario della nascita dell’autore, in programma domenica 26 e lunedì 27 marzo nello stesso teatro. «Racconteremo la storia del testo, con informazioni e aneddoti sugli autori, in una sorta di lezione spettacolo in cui al centro ci sarà chiaramente la pièce teatrale in cartellone ma anche altre opere degli scrittori – spiega Federico Guerri –. Daremo al pubblico una chiave di lettura più ampia per capire le sfumature dei tre eventi teatrali». Gli incontri saranno nelle sale della Biblioteca Chelliana (via Mazzini, 36), sempre alle ore 18 e ad ingresso gratuito.

Il primo approfondimento è in programma venerdì 13 gennaio e sarà dedicato a Tennessee Williams, uno dei più importanti drammaturghi del Novecento americano, autore tra gli altri di “Un tram chiamato desiderio” e “La gatta sul tetto che scotta”, entrambi diventati anche film di grande successo. Venerdì 27 gennaio sarà la volta di Euripide, poeta ateniese amico di Socrate e autore di drammi immortali come appunto “Le supplici”, in cui attraverso il dolore delle madri di guerrieri caduti in battaglia racconta l’assurdità della guerra. Venerdì 24 marzo il protagonista sarà Italo Calvino: a 100 anni dalla sua nascita, uno degli autori più amati e apprezzati del Novecento, al centro dello spettacolo scritto da Mario Perrotta, sarà analizzato e raccontato durante l’incontro nella biblioteca Chelliana.