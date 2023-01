Teatri di Grosseto: doppio appuntamento con Elena Sofia Ricci

Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio va in scena “La dolce ala della giovinezza” del drammaturgo americano Tennessee Williams



Grosseto: Prosegue con grande successo la stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus: le numerose richieste da parte del pubblico hanno reso necessario raddoppiare le date di 4 spettacoli in programma. E uno di questi è in programma questa settimana. Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio alle 21 al Teatro degli Industri andrà in scena “La dolce ala della giovinezza”: intramontabile classico di Tennessee Williams che dal 1959, anno del suo debutto a Broadway, ha riscosso grande successo in tutto il mondo. Uno spettacolo di drammaturgia americana anni ’50 interpretato da Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni. I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro che, il giorno dello spettacolo, sarà aperto dalle ore 19 alle ore 21.

Lo spettacolo è prodotto da Best Live e Fondazione Teatro della Toscana, la regia è affidata a Pier Luigi Pizzi che ha curato anche le scene e i costumi, le musiche originali sono di Stefano Mainetti.

In “La dolce ala della giovinezza” si trovano alcune tematiche fondamentali delle opere di Tennessee Williams, come la sessualità negata o mutilata: al suo solito il drammaturgo è bravissimo nel raccontare storie di uomini e donne al limite del delirio e a rappresentare il dolore e la delusione che i suoi personaggi provano nel corso della storia. Elena Sofia Ricci interpreta magistralmente Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, ricerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo, è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra eroina. I due protagonisti sono accompagnati sul palco dagli attori Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Anastasia Doaga, Eros Pascale e Marco Fanizzi.

La stagione teatrale continuerà fino a marzo 2023 con altri 6 appuntamenti, il prossimo in programma è venerdì 3 e sabato 4 febbraio con “Le supplici” di Euripide.

I biglietti degli spettacoli possono essere acquistati on line fino al giorno precedente ogni rappresentazione sul sito comunegrosseto.ticka.it, oppure la sera dell’evento al botteghino del teatro, dalle 19 alle 21. Per ogni altra informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo teatridigrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 334 1030779.