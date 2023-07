TARTANA presenta Bob Sinclar sabato 15 luglio

Scarlino: Grande l’attesa e tanta la curiosità per l’appuntamento che vedra' protagonista il DJ internazionale in quella che sara' la prima di 3 serate evento che il prestigioso locale di Scarlino realizzera' in collaborazione con l'agenzia LEG Live Emotion Group durante la prossima estate e che andranno ad integrarsi nel gia’ ricco calendario del Tartana.



"La serata con Bob Sinclar sara' il primo evento che la struttura del patron Silvio Passini realizzera' in collaborazione con la squadra LEG" racconta Valerio Gronchi che in LEG Live Emotion Group si occupa tra le altre cose di scouting e PR ed e' anche il direttore artistico del Tartana e prosegue "una collaborazione che va oltre l'evento, basata soprattutto sulla stima reciproca e sulla unanime volonta' di proporre prodotti artistici di grande spessore. Con Silvio siamo amici da tantissimo tempo, insieme siamo a lavorare al Tartana da piu' di 10 anni e c'era da tempo il desiderio di sperimentare la collaborazione tra le due realta', LEG e Tartana, per creare qualcosa di unico e memorabile. Ne ho parlato con i soci fondatori della LEG, Giacomelli, Ferri e De Luca e si e' creata una sinergia di lavoro ottima sin da subito con Passini".

Quello del 15 sara' un evento dove la musica sarà la vera protagonista, per suscitare in tutti i partecipanti emozioni e vibrazioni positive. La storica discoteca toscana, inaugurata nel 1968 da Marcello Passini, uno tra i locali piu’ storici e longevi d’Italia, si prepara ad ospitare l'evento dell'estate con il leggendario artista francese, riferimento per la scena house internazionale e produttore di hit indimenticabili in una carriera che va avanti da 20 anni: 8 album, , una discografia colma di primi posti in classifica, dischi d'oro e di platino e tour con tappe fisse come il carnevale di Rio e Tomorrowland.

TARTANA - VIA DELLA DOGANA 2, MARINA DI SCARLINO (GR) - La serata avra' inizio alle ore 22.00 - Biglietti su tartana.com/bob