Tarquinia rivive la magia dell’itinerario dei presepi

Tarquinia: Anche quest’anno, nel tempo di Natale, dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, si rinnova la tradizione presepistica della città di Tarquinia, con l’allestimento di presepi e Natività nelle chiese e in altri suggestivi spazi del centro storico. L’itinerario, promosso dal Comune di Tarquinia, dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e dall’associazione culturale Viva Tarquinia, si svolge in significativa coincidenza con l’inizio del Giubileo.

Le chiese coinvolte dall’itinerario saranno il Duomo, San Martino, Santa Maria in Castello, San Giovanni, le chiese del Suffragio, di San Francesco, delle Benedettine, di San Leonardo, di sant’Antonio, di Santa Lucia Filippini, della Madonna dell’Ulivo e di Maria Stella del Mare, al Lido. Nel Museo Diocesano d’Arte Sacra di Tarquinia sarà possibile visitare, a ingresso gratuito, una mostra di bambinelli antichi e un grande presepe settecentesco di scuola ligure della confraternita del Suffragio, mentre la Società Tarquiniense d'Arte e Storia espone presso il Museo della Ceramica d'uso a Corneto alcuni presepi realizzati da Mario Fronda e donati al sodalizio dalle famiglie Palombini e Bevilacqua. Presso l’Asd Tarquinia Calcio Campo Bonelli in via Raffaello Sanzio snc sarà visibile, nel pomeriggio dei giorni feriali, un presepe napoletano realizzato da Ciro Bruno. L’associazione culturale Viva Tarquinia promuove inoltre un concorso presepistico “Presepe in famiglia” aperto a tutti. Per partecipare occorre inviare una mail entro il 5 gennaio 2025 all’indirizzo ass.cult.vivatarquinia@gmail.com, nella quale inviare le fotografie, il titolo, il nome dell’autore, le dimensioni e il materiale usato per allestire il presepe. La valutazione sarà effettuata da una commissione e la premiazione si svolgerà entro la fine di gennaio.