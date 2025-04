Convocato il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato in sessione straordinaria per il giorno 18 aprile 2025 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 19 aprile 2025 alle ore 10,00.

Monte Argentario: All’ordine del giorno dopo le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale sono previsti tredici argomenti: la ratifica della delibera di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027; la variazione al DUP 2025/2027 nella sezione operativa- parte investimenti- piano annuale e triennale opere pubbliche e piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2025/2027; la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2025-2027 con applicazione avanzo di amministrazione; l’approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024; l’approvazione di atti fondamentali dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilita' & Ambiente " -rendiconto 2024; la modifica di due regolamenti quello per la gestione del servizio comunale del nido d'infanzia e quello per l’assegnazione dello “Scoglio d’argento”; l’approvazione del nuovo regolamento per la consulta comunale per la disabilita' e del regolamento dei mercati; la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nella zona peep comprensorio denominato "Porto Ercole - Condominio Il rododendro", infine il riconoscimento di tre debiti fuori bilancio.

Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it