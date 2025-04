Un incontro partecipativo per la seconda tappa del progetto “Over to over” contro le truffe

Appuntamento lunedì 14 aprile, alle 17.30, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto. Il progetto, finanziato attraverso il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, è promosso da Comune di Grosseto e Prefettura

Grosseto: Secondo incontro del progetto “Over to over”, in programma lunedì 14 aprile, dalle ore 17.30, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto. Il progetto, che ha l’obiettivo di contrastare le truffe ai danni delle persone anziane. L’evento, finanziato tramite il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, prevede un laboratorio partecipativo dedicato all’analisi delle problematiche emerse nel primo incontro, cercando soluzioni condivise per prevenire le truffe, non solo agli anziani, e supportare chi ne è stato vittima.

L’incontro si svolgerà con la metodologia del world café, un formato dinamico e inclusivo che permette ai partecipanti di confrontarsi in piccoli gruppi, favorendo il dialogo e la condivisione di idee in un clima informale e stimolante. Attraverso il confronto tra esperienze e punti di vista diversi, sarà possibile individuare strategie e azioni concrete per rafforzare la prevenzione e il supporto alle vittime di truffe.

I partecipanti potranno mettersi in gioco e contribuire attivamente alla sicurezza e alla tutela della nostra comunità. Il laboratorio è aperto a tutti: anziani, familiari, ragazzi, operatori e volontari delle associazioni del territorio e cittadini interessati e con la voglia di condividere e trovare insieme nuove soluzioni. Il progetto si articolerà in più fasi: una prima fase di ricerca-azione, attraverso la somministrazione di un questionario disponibile online che può compilare al seguente link https://bit.ly/noalletruffegrosseto2025 o in forma cartacea. La seconda fase del progetto prevede invece la distribuzione di materiale informativo di prevenzione per le truffe.

Durante l’incontro, saranno, inoltre fornite informazioni da mettere in pratica nella vita quotidiana, ma anche confrontarsi con gli altri presenti, attraverso alcune tecniche partecipative che saranno messe in pratica da esperti. Un percorso, arrivato ormai alla quarta edizione, promosso da Comune di Grosseto e Prefettura e realizzato da Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche.

È possibile registrarsi all’incontro, gratuito, compilando la scheda disponibile sul sito www.coesoareagr.it