Follonica: In occasione della presentazione del libro "Podestà e Sindaci nella città di Follonica" a cura di Silvano Polvani edito dalla casa editrice "Maremma" di Roccastrada, il Comune di Follonica ha consegnato una targa ricordo a parenti e discendenti degli ex amministratori locali cui il libro è dedicato.

Dei diciassette amministratori, di Giò Batta Santini (sindaco dal 1944 al 1948) e Ovidio Angeluccetti (sindaco dal 1970 al 1980) non sono stati rintracciati gli eredi: qualora ci siano eredi legittimi non rintracciati, le targhe possono essere ritirate alla biblioteca comunale che le custodirà con cura.



