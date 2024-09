Sport Tanto di cappello per i corsi di Tango Blue Moon a Grosseto e a Orbetello 18 settembre 2024

Grosseto: Si, “tanto di cappello”, che significa rispetto e ammirazione, per l’inizio giovedì 19 settembre alle ore 21 dei corsi di Tango all’Accademia di danze Argentine Blue Moon di Grosseto con le prove per il livello intermedio e avanzato. Si riprende così dopo la metà di settembre a ballare con “i maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello e con le lezioni di prova gratuita per principianti a Grosseto venerdì 20 e martedì 24 settembre alle ore 21 e con i maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi a Orbetello mercoledì 25 sempre alle ore 21. Si, tanto di cappello come quelli gialli e blu, i colori del guidone di Artemare Club, che il comandante Daniele Busetto donerà con il quadro rappresentante i due maestri titolari dell’Accademia che ballano al mare con la luna blu, onorato di essere loro allievo e che è anche il titolo del volume disponibile nella Biblioteca del tango Artemare Club Blue Moon sempre disponibile con libri in prestito per coloro che vogliono leggere il tango che cambia la vita!



