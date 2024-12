Tanti premi ai Li Bindoli a Ribolla per il vernacolo santostefanese

Ribolla: Sì, ai Li Bindoli Premio Migliore commedia in vernacolo, Premio Miglior Regia a Susy Cecchi e Premio Miglior scenografia ex aequo lunedì 16 dicembre a Ribolla all’edizione 2024 “A veglia col Vernacolo”, fortunata rassegna organizzata dalla Compagnia dell’Anello che ha previsto otto serate all’insegna della “commedia in toscano”, con le compagnie amatoriali provenienti dalla Maremma e dalle province vicine, “Tutti sul palco” dell’Auser di Ribolla con “3 matrimoni e 4 divorzi, “Gli Improvvisati” di Batignano con “Basta che sian di fori”, “La Riconca” di Rosia con “La speranza l’è l’ultima a morire”, “Li Bindoli” di Porto Santo Stefano con “A babbo Morto”, “Acqua in bocca” di Firenze” con “Mannaggiafeisbucc”, “Noi attori per caso” di Vada con “Vacanze forzate, “Spazio Scenico” di Grosseto con “Vacanze Forzate”, ha chiuso la rassegna la “Compagnia dell’Anello” con “Basta che sian di fori”.

L’importante evento culturale è stato patrocinato dal Comune di Roccastrada e dall’Unione Italiana Teatro Libero. Artemare Club, che è tornato a raccontare nei media i Li bindoli con la nuova presidenza, piace ricordare tutti i protagonisti della esilarante commedia premiata “A babbo morto”, scritta e diretta da Susy Cecchi, aiuto regia Paola Iannetti aiuto palco Fabiana Mataloni, Alessandro Lacchini e Francesca Casalini, tecnico audio/luci Roberto Bartalini, tecnico video Alessandro solari, scenografie Marcella Solari e Franco Collantoni, costumi Cristina Lombardelli e Zia Gina, grafica e web Stefano Solari. Sul palco presentati dalla brava e bella Teresa Capitani gli interpreti sono Emilia Picchianti - Zia Pasquina, Susy Cecchi – Caterina, Samantha Cimino – Teresa, Angelo Galatolo – Pacifico, Marco Buemi – Emilio e Paola Iannetti e invita tutti a festeggiarli, perchè a parere del sodalizio sono l'eccellenza culturale dell'Argentario con il cuore d'oro e a non mancare alla prossima nuova commedia che stanno provando per la stagione teatrale 2025, dove Artemare Club sarà in prima fila per applaudire i Li Bindoli, il vernacolo santostefanese, il Teatro e la Cultura!