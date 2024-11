L’agenzia Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto forma i futuri addetti all’accoglienza turistica del settore nautico e non solo. Scadenza delle domande 9 dicembre 2024.

Porto Ercole: Open day Mercoledì 27 novembre 2024 dalle ore 9 alle 13 a Porto Ercole

È in partenza a Porto Ercole Talenti in azione: Navigare nel turismo, un percorso formativo gratuito, finanziato totalmente dalla Regione Toscana. Una grande opportunità, ideata e promossa dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto, per chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro con una formazione specializzata.

Mercoledì 27 novembre dalle ore 9 alle 13 è in programma l’open day nei locali della DNA Academy, partner dell’iniziativa, in via Italia b. 1 a Porto Ercole. Durante la giornata di presentazione sarà possibile scoprire i moduli e la struttura didattica, lo staff organizzativo, i docenti e le aziende partner del progetto.

La formazione è rivolta a giovani dai 18 ai 34 anni inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Toscana, in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di Istruzione Secondaria Superiore o diploma professionale di tecnico ( D.lgs 226/2005) o ammissione al quinto anno dei percorsi liceali ( D.lgs 226/2005) o certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (Regolamento di cui al Decreto n.139/2007). I posti sono limitati a 12 allievi per percorso.

L’attività è così strutturata:

75 ore (di cui 45 ore pratiche) di Sviluppa i tuoi Talenti caratterizzato dalla realizzazione di attività formative in aula con metodologie proattive. Rivolto a massimo 12 partecipanti.

45 ore di Esercita i tuoi Talenti caratterizzato dalla realizzazione di attività formative finalizzate in particolare a potenziare e valorizzare le competenze e conoscenze apprese durante le attività formative. Rivolto a massimo 12 partecipanti.

30 ore accompagna i tuoi Talenti incontri di orientamento e life coaching a carattere individuale per i destinatari delle attività formative sopra dettagliate. Rivolto a massimo 12 partecipanti.

Il corso gratuito è progettato dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto insieme Comune di MonteArgentario, MCL - Movimento Cristiano Lavoratori Circolo città di Grosseto, DNA - Academy Fondazione Polo Universitario Grossetano e Mare Tuscany di Marcello Di Lorenzo.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del Programma regionale FSE+ periodo 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it). Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per ulteriori informazioni e per formalizzare le iscrizioni

Tel. 0564 419640 – formimpresa@artigianigr.it www.artigianigr.it - www.formimpresa.net