Taglio del bosco a Monte Alto, il Consigliere Gambassi presenta interrogazione

Roccastrada: Sulla regolarità su taglio del bosco a MONTE ALTO il Consigliere comunale di “Cambiare in Comune” Mario Gambassi presenta un'interrogazione.

«Mi risulta - dice nell'interrogazione - che in cima a Monte Alto, la zona dello Scoglio Bianco (coordinate Google 43.044783, 11.139449) sia oggetto di taglio del bosco o meglio in già parte è già stato tagliato. Suddetta area pare essere di un particolare interesse botanico per la presenza del “FAGGIO” a quota altimetrica nettamente inferiore rispetto al suo normale areale di sviluppo che è di 1.000 mt. di altitudine. Di suddetti esemplari, addirittura secolari, ne sono già tagliati alcuni. In questa superficie, la vegetazione nel suo complesso, è quella tipica dell’area di tensione faggio-cerro, ma anche altre essenze arboree sono concorrenziali per la supremazia come aceri, roveri, lecci, olmi, sorbi, allori, agrifogli, corbezzoli e soprattutto castagno, per cui c’è (o meglio c’era) un netto cambio vegetazionale e infatti, da castagni e faggi si passa (o meglio si passava) in pochi metri alla cerreta».





«Ed è in mezzo a questo articolato e complesso sistema vegetazionale - continua Gambassi - che si prosegue fino ad una sorgente segnalata da alcuni faggi giganteschi, denominata la Polla, conosciuta da tutta la popolazione, che nel periodo estivo “era” un graditissimo punto di riposo e ristoro.

Pertanto chiedo:

Se la Giunta e il Sindaco sono a conoscenza di quanto sopra descritto.

Della sorgente la Polla e dei suoi faggi secolari cosa ne è stato?

E’ inclusa nella zona di autorizzazione al taglio oppure no.

Si può interrompere questo scempio?

Che venga fatto un monitoraggio dettagliato sulle stradine e sentieri che sono stati allargati dai mezzi pesanti con un conseguente rischio dissesto idrogeologico e se era stata data la preventiva autorizzazione.

Confido - conclude Gambassi - in un celere intervento da parte dell'Amministrazione comunale».