Taglia il traguardo della settima edizione la Maratona dell'Isola d'Elba

Isola d’Elba: All’Isola d’Elba lo sport diviene un piacere per gli occhi di podisti professionisti e amatoriali di 17 diverse nazionalità che vogliano competere e divertirsi tra gli scorci idilliaci della Costa del Sole e la natura incontaminata di Chiessi, all’estremità occidentale dell’isola. L’appuntamento è per il prossimo 7 maggio, quando si darà il via alla settima edizione della Maratona dell’Elba, occasione unica per unire adrenalina e meraviglia.



La manifestazione, organizzata da Asd Elba Runners, sarà ai nastri di partenza con 3 gare competitive e 4 dilettantistiche. Il programma della giornata prevede che gli agonisti si affrontino nella maratona, nella mezza maratona e nella 10 km. Al via dal Lungomare Mibelli di Marina di Campo, la maratona prosegue nel centro cittadino, prima di snodarsi lungo la panoramica Costa del Sole. Dopo aver raggiunto la località turistica di Chiessi per il giro di boa, si rientra a Marina di Campo. La mezza maratona invece compie il suo giro di boa nella località di Seccheto e da qui attraversa la strada provinciale della Costa del Sole prima di arrivare al traguardo finale. Infine, la 10 km parte da Piazza Vittoria a Marina di Campo, attraversa i sentieri cittadini ed il suo lungomare prima di raggiungerne il centro.

I dilettanti invece potranno partecipare alla Nordic Walking, alla Family Run, alla 10 km non competitiva e alla Kids Run. Se la prima consiste in un’escursione di circa 3 ore sulle strade prevalentemente sterrate completamente immerse nella natura di Marina di Campo in compagnia di una guida locale, la Family Run è invece un momento ricreativo all’aria aperta lungo un tragitto di circa 5 km interamente pianeggiante che collega il lungomare al cuore della località. Ai più piccoli – in particolare ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni - è riservata la Kids Run, in programma nel primo pomeriggio di sabato 6 maggio con partenza e arrivo presso la piazza principale di Marina di Campo.





I sentieri del percorso

Nel corso degli anni i sentieri elbani hanno saputo affascinare per essere al tempo stesso impegnativi e panoramici, mostrando tutte le bellezze del territorio tra scenari diversificati, profumi inebrianti e colori brillanti. Uno dei tratti di costa più suggestivi in cui la gara è protagonista è la rinomata Costa del Sole, il cui nome omaggia il clima mite che bacia le spiagge di sabbia dorata, le piscine naturali di acqua cristallina e le scogliere di granito a picco sul mare. Per non parlare dei caratteristici piccoli borghi di Pomonte e Chiessi. Se il primo è fortemente legato alla pesca e alla produzione vitivinicola, il secondo invece fa della natura la sua bussola. Conosciuti inoltre per la loro posizione privilegiata sul mare, le due località offrono panorami che spaziano su Pianosa e la Corsica, da dove poter godere di uno dei tramonti più belli dell’Elba, con il sole che si tuffa dietro l’isola francese.

“Rinnovando la disponibilità ad ospitare la manifestazione, l’Isola dell’Elba conferma la sua vocazione allo sport, accogliendo calorosamente tutti gli atleti che qui si sentiranno a casa grazie anche all’aiuto di molto i volontari” – commenta Damiano Di Cicco, Presidente della Asd Elba Runners – “Dopo avere raggiunto quota 950 partecipanti lo scorso anno, l’edizione 2023 punta a superare i 1.000 iscritti, grazie anche all’arrivo sull’isola di alcuni atleti importanti: Salvatore Franzese, mezzofondista classe ’91, Lorenzo Lotti, maratoneta classe ’86 e Stefano Velatta, maratoneta classe ‘75”.

Per iscriversi, ci si può registrare online entro il 5 maggio, oppure il giorno della competizione dalle 07.30 alle 08.15 a Marina di Campo sul Lungomare Mibelli.

Informazioni sulla Maratona dell’Elba:

Dove: Marina di Campo, sul Lungomare Mibelli

Quando: domenica 07 maggio 2023, partenza dalle 9:00

Maggiori dettagli: www.maratonadellisoladelba.it