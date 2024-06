Svanisce ai rigori il sogno della Coppa Fisr per il Cp Grosseto Under 13

Grosseto: È svanito ai tiri di rigore il sogno del Circolo Pattinatori Grosseto di conquistare la coppa Fisr zonale della categoria under 13. Sulla pista amica di via Mercurio, i ragazzi allenati da Stefano Paghi, nella gara contro il Sarzana A (4-2 il risultato finale), sono andati davvero vicini all’impresa: in vantaggio per due a zero grazie alla doppietta di Mirko Pucillo, tra il 1’ e il 5’ di gioco, i biancorossi hanno subito il ritorno della formazione ligure, che è andata a segno con Traina a 8’33 dalla fine del primo tempo e con Beggi al terzo della ripresa. Il Circolo Pattinatori, che sul due a uno ha fallito un tiro diretto, ha continuato a giocare alla pari con gli avversari per tutto il secondo tempo fino ad arrivare ai rigori per stabilire la vincitrice della manifestazione di fine stagione. Ai rigori, il Grosseto è passato in vantaggio con la conclusione vincente di Alessio Tonini, ma il Sarzana è riuscito ad alzare la coppa Fisr grazie alle realizzazioni di Amatuzzo e Traina.



Insieme alla delusione per il mancato successo, rimane comunque la soddisfazione di aver chiuso nel migliore dei modi una stagione che ha visto gli under 13 maremmani sempre sugli scudi, dopo un bel quarto posto nella regular season, alle spalle delle corazzate Castiglione e Follonica e del Sarzana A.

Soddisfazione è stata espressa dai tecnici Stefano Paghi ed Emilio Minchella e dal presidente Stefano Osti che ha applaudito un’altra bella prestazione dei suoi piccoli campioncini.

La formazione del Grosseto U13: Andrea Conti, Niccolò Amerighi, Leonardo boni, Elias Bordan, Alexander convertiti Mann, Edward Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Gabriele Sorbo, Alessio Tonini, Marco Mori.