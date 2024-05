Susanna Ceccardi in visita sull’Amiata

Amiata: Dopo la presenza a Castel Del Piano nel mese di marzo per la presentazione dell’assessore Maria Rosa De Masi, Susanna Ceccardi torna sull’Amiata per visitare alcuni comuni interessati al voto.



Prima tappa a Montenero d’Orcia, frazione del Comune di Castel del Piano, dove incontrerà il candidato Sindaco Michele Bartalini. “Siamo felici che la nostra candidata alle elezioni europee abbia scelto di fermarsi proprio a Montenero, dove poche volte si è vista una presenza così importante per il centro destra - commenta Luca Salvadori, membro del direttivo della sezione della Lega Monte Amiata -. Oltre che a incontrare i candidati al consiglio comunale e dare il sostegno alla Lista Bartalini Sindaco, sarà un’importante opportunità per incontrare i residenti e spiegare quanto sia utile avere dei rappresentati all’interno delle istituzioni europee che difendano il Made in Italy. In un territorio a forte vocazione agricola, come quello di Montenero, è assolutamente necessario tenere alta la guardia per evitare che i valori della nostra tradizione e la qualità dei nostri prodotti vengano danneggiati da pastoie burocratiche, da false tutele come il Nutri-Score e dagli interessi dei grandi poteri economici internazionali che vogliono monopolizzare questo settore per incentivare i loro profitti a scapito della qualità”. E Salvadori conclude con una riflessione: “Susanna Ceccardi ha dimostrato, con la sua assidua presenza al Parlamento Europeo e con i suoi interventi, la sua ferma volontà di difendere i nostri prodotti e i nostri produttori. Per questo tutti noi auspichiamo di vederla ancora al suo posto per difendere gli interessi legittimi dell’Italia e, in particolare, quelli della nostra Toscana”.

Seconda tappa a Seggiano dove è candidato Gilberto Alviani con la lista “Insieme per Cambiare”. E Gilberto Alviani commenta: “Sabato scorso la presentazione della lista e del programma è stato un momento importante per ribadire l’unità del centro destra, la grande partecipazione civica e la serietà del nostro progetto. Il fatto che Susanna Ceccardi ci dedichi il suo tempo è segno dell’attenzione che ripone anche nelle piccole comunità come la nostra, che sono una parte essenziale della provincia e dell’intera Toscana. Queste piccole comunità nascondono spesso delle risorse preziose, da noi è l’Olivastra Seggianese, ad esempio. Insieme a Susanna avremo modo quindi di approfondire questo tema e di ribadire i punti centrali del nostro programma, che ben si inseriscono nell’attività che ha svolto in questi anni a Bruxelles e che siamo sicuri continuerà a svolgere nei prossimi anni.”