Supporto alla genitorialità delle persone con disabilità. Al via gli incontri a Orbetello

Orbetello: Al via gli incontri del progetto per il Supporto alla genitorialità delle persone con disabilità, organizzato dall’associazione “Oltre lo sguardo” Aps, grazie al finanziamento della Fondazione CR Firenze per il progetto “La Casa di Mario, finalizzato all’autonomia abitativa ed all’inclusione sociale delle persone con disabilità. L’attività di Supporto alla genitorialità, che si avvale del patrocinio del Comune di Orbetello, e della collaborazione della zona Distretto Colline dell'Albegna della Usl Toscana Sud Est, della Commissione pari opportunità Comune di Orbetello e della Cooperativa sociale Giocolare, nasce dalla convinzione che la costruzione di un percorso di vita per le persone con disabilità non possa prescindere dal dare alle famiglie la possibilità di partecipare alla costruzione di questo percorso.

Il Supporto alla genitorialità si sviluppa in una serie di incontri di gruppo, tenuti da un esperto psicologo coadiuvato da volontari dell’associazione “Oltre lo sguardo”, ai quali potranno partecipare le famiglie interessate. Il ciclo prevede 8 incontri che si terranno a partire dal 27 settembre.

