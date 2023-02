Superbonus 110%: "Il Consiglio Regionale approva la nostra mozione"

Firenze: "È stata accolta una nostra mozione che chiede al Governo di rivedere il decreto del 16 febbraio u.s. nel quale si prevede di cancellare la cessione dei crediti d’imposta previsti dal decreto Superbonus 110% strozzando famiglie e imprese che si sono trovate improvvisamente in difficoltà.



Questa misura era stata adottata dal Governo guidato da Giuseppe Conte alla fine della pandemia da Covid 19 per sbloccare l’economia di un paese impaurito e preoccupato, portando alla creazione di novecentomila posti di lavoro, un taglio di 1,42 milioni di tonnellate di emissioni inquinanti e un ritorno economico immediato per le casse dello Stato quantificato dal Censis nel 70% di quanto investito.

Il Ministro Giorgetti ha dichiarato che la misura ha portato ad un debito di 2000 Euro per ogni italiano. Dichiarazioni inconcepibili e prive di fondamento da parte di un membro del Governo che probabilmente dimentica di essere stato ministro anche durante il governo Draghi. Come ha fatto a non accorgersene prima? Non solo, come mai quando il Centro-destra era all’opposizione era favorevole?

Su questa misura draconiana, adottata senza nemmeno la consultazione delle parti interessate e che rischia di mettere in mezzo ad una strada quelle famiglie e imprese che non hanno sufficiente capienza nelle loro dichiarazioni dei redditi, abbiamo chiesto nella mozione un ripensamento al Governo", così in una nota Silvia Noferi, consigliera della Regione Toscana - Movimento 5 Stelle