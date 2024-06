“Sunset Soirée”, a Il Poderaccio Agri – Relais cena degustazione con vista sul lago di Bolsena

Sabato 8 giugno, alle 20, il nuovo appuntamento enogastronomico proposto da Voltumna srsl



Bolsena: Osservare il tramonto sul lago di Bolsena, degustando vini d’eccellenza e deliziando il palato con i sapori della buona tavola accompagnati dalle note di un concerto di musica classica. “Sunset Soirée” è il nuovo appuntamento enogastronomico di Voltumna srls, in collaborazione con l’enotabacchera “dal Biondo 1977” che propone per sabato 8 giugno, dalle 20, un’esperienza imperdibile per gli enoappassionati, nell’atmosfera magica di una sera d’inizio estate nella suggestiva cornice de Il Poderaccio Agri – Relais, in uno dei luoghi più belli della Tuscia, sulla via Francigena, nel tratto che unisce San Lorenzo Nuovo a Bolsena.

Per l’occasione saranno presentati dal produttore Maurizio Doganierii i vini Fixus IGP 2021, Dai Dai Grande e Airi dell’Azienda agricola Doganieri Miyazaki, cantina di Vaiano, piccola frazione in Castiglione in Teverina. La cena degustazione sarà curata dall’Antica Norcineria Morelli. La prenotazione è obbligatoria per il numero limitato di posti. Si può scrivere all’email voltumna175@gmail.com o chiamare i numeri 328 8965009 – 320 2467716, per avere informazioni più dettagliate.