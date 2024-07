Summer camp: quattro settimane di sport e divertimento (insieme ai giocatori della Serie A)

Giovanili biancorosse: nel weekend gli under 12 si sono imposti per 9-3 contro il Firenze. Benissimo anche gli under 15 con la Fiorentina Red



Grosseto: Ultima settimana per il “Bsc Grosseto summer camp”. Dal 10 giugno, allo stadio Simone Scarpelli, si sono tenuti gli allenamenti estivi di baseball e di softball per i ragazzi under 12 e under 15 e per le ragazze under 13, con l’obiettivo di coniugare la tecnica al divertimento. “Abbiamo passato – commenta Lino Luciani, responsabile degli under 12 – tantissimi momenti di spensieratezza e felicità. Giocare a baseball e a softball, allenare tutti questi ragazzi insieme a molti giocatori della Serie A, è stato non solo divertente, ma utile per affinare la tecnica sia sul monte di lancio che in battuta”.

Luciani, per quanto riguarda gli under 12, è stato affiancato negli allenamenti da Mattia Sireus, Matteo Oldano e Andrea Sellaroli. Per gli under 15, invece, c’erano Alessandro Cappuccini, Angelo Palumbo e Jorge Aloma Herrera. Il “Bsc Grosseto summer camp” terminerà venerdì 5 luglio.

Nel weekend il Big Mat Bsc Grosseto under 15 ha vinto contro la Fiorentina Red, mentre gli under 12 si sono imposti per 9-3 contro il Firenze.

