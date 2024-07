Sul monte più alto: Artitzu e Sireus convocati in nazionale maggiore

I due lanciatori biancorossi sono stati convocati per il torneo Honkbalweek Haarlem in Olanda



Grosseto: Marco Artitzu e Mattia Sireus vestono l’azzurro e volano in Olanda. I due lanciatori biancorossi, protagonisti di ottime prestazioni durante la prima fase del campionato di Serie A, sono stati convocati in nazionale maggiore per partecipare al torneo Honkbalweek Haarlem. “Dopo il raduno di Reggio Emilia – commenta Marco Artitzu -, andiamo in Olanda per misurarci contro alcune delle più importanti squadre del pianeta. Siamo orgogliosi di indossare la maglia del nostro Paese e di poter rappresentare anche all’estero il Big Mat Bsc Grosseto”.

Il torneo avrà luogo dal 12 al 19 luglio e, oltre all’Italia élite, scenderanno sul diamante di gioco il Giappone, l’Olanda, gli Stati Uniti d’America, la Spagna e Cina Taipei. “Ovviamente – conclude Artitzu – Sireus ed io rientreremo con qualche giorno di anticipo rispetto ai nostri compagni di nazionale; comincia la seconda fase della Serie A e noi vogliamo esserci, per vincere”.

Questa sera, alle 20.30, allo stadio Roberto Jannella di Grosseto si terrà un allenamento congiunto tra il Bbc e il Big Mat Bsc Grosseto, in vista delle prossime partite della stagione.