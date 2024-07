Sport Successo per la prima edizione del Master Camp di Pallavolo Grosseto 15 luglio 2024

15 luglio 2024 159

Stampa

Redazione

Grosseto: Si è chiusa ieri la prima edizione del MASTER CAMP 2024 con un vero successo inaspettato.

«Un grazie di cuore - dicono dalla Società - va a tutti i nostri Tecnici e aiutanti: Francesco (Pino) Alpini, Antonio (Tony) Castellano, Gianluca Vaccaro e Matteo Tinacci coordinati alla perfezione dal Direttore Michele D’Erasmo, a tutti i nostri ospiti (Cristina Zecchi, Sabrina Bertini, Sara Angelini e Francesco Biribanti) ed ovviamente a tutti i partecipanti che ci hanno scelto per condividere con noi questa prima e storica esperienza al campeggio Le Marze. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno aiutato nell’organizzazione del Camp e la proprietà del Campeggio Le Marze che ci ha ospitato. Vi aspettiamo per la SUPER edizione del 2025 che già stiamo organizzando».

