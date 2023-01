Attualità Successo per la presentazione del romanzo “Nevermore” 12 gennaio 2023

12 gennaio 2023 141

141

Redazione Il curatore dell’iniziativa Maurizio Perinu: “Ottima partecipazione di pubblico. Per Tarquinia un bel pomeriggio all’insegna della letteratura”

Tarquinia: Grande partecipazione di pubblico alla presentazione del romanzo “Nevermore” della scrittrice Federica de Waure il 7 gennaio, alla sala Sacchetti della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas). Curata da Maurizio Perinu, l’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Pro loco Tarquinia con il patrocinio dell’Università Agraria di Tarquinia. “Le tante persone presenti all’evento dimostrano la sensibilità e l’attenzione verso gli eventi culturali – afferma Maurizio Perinu -. Voglio ringraziare la presidente della Stas Alessandra Sileoni, per aver averci aperto le porte della sala Sacchetti, gli amici Fabio Satta, Daniele Aquilanti e Giancarlo Milioni, per l’importante vicinanza a questa mia iniziativa, che ha avuto il prezioso sostegno della Pro loco Tarquinia”. L’incontro, un dialogo a due tra Federica de Waure e la scrittrice e sociologa Maria Grazia Fontana, è stato arricchito dalle letture di Elda Martinelli, regista e fondatrice del "Teatro di Carta" e promotrice di laboratori teatrali per bambini e ragazzi, e Arcangelo Corinti, attore e aiuto regista, con la partecipazione di Matteo Bertolotti, giovane scrittore e collaboratore del drammaturgo Gian Maria Cervo. “A loro vanno i miei ringraziamenti – conclude Maurizio Perinu -, per aver regalato a Tarquinia un bel pomeriggio all’insegna della letteratura”.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Successo per la presentazione del romanzo “Nevermore” Successo per la presentazione del romanzo “Nevermore” 2023-01-12T07:45:00+01:00 250 it Successo per la presentazione del romanzo “Nevermore” della scrittrice Federica de Waure. Il curatore dell’iniziativa Maurizio Perinu: “Ottima partecipazione di pubblico. Per Tarquinia un bel pomeriggio all’insegna della letteratura” PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Maurizio-Perinu-e-la-scrittrice-Federica-de-Waure.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Maurizio-Perinu-e-la-scrittrice-Federica-de-Waure.jpg Maremma News Tarquinia, Thu, 12 Jan 2023 07:45:00 GMT