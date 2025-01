Argentario: Bando di concorso per un istruttore amministrativo informatico

Monte Argentario: E’ uscito il bando di concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Informatico, con riserva per i volontari delle Forze Armate.

Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando dovranno presentare domanda entro il 14 gennaio 2025 tramite il Portale unico di reclutamento “InPA” della Funzione Pubblica, raggiungibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it.

E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità quinquennale)

Tra le principali mansioni che dovrà svolgere l’istruttore amministrativo informatico sono previsti : analisi e risoluzione tempestiva delle segnalazioni ricevute relativamente ad anomalie hardware o software nella postazione utente ed interazione con i sistemisti o i fornitori esterni negli interventi specialistici di secondo livello; supporto all’utenza nell’utilizzo degli strumenti informatici di base quali l’office automation e gli strumenti per la digitalizzazione nell’ambito documentale; gestione completa del ciclo dei prodotti hardware o software assegnati agli utenti (es. preparazione apparati, inventariazione, distribuzione degli hardware o software, piani di sostituzione programmata, smaltimento, ecc.); supporto nell’utilizzo di strumenti e servizi per la telefonia fissa e mobile; utilizzo degli strumenti informatici per la gestione dell’help desk e suggerimenti di miglioramento delle procedure; individuazione dell’alternativa tecnica, nell’ambito delle possibili soluzioni, per le attività svolte; responsabilità nella gestione efficiente delle risorse strumentali affidate; nonché l’ attività amministrativa generale afferente al profilo di appartenenza.

Ulteriori dettagli e info sulla pagina “Bandi di concorso” del sito web istituzionale