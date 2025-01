A Magliano, Montiano e Pereta continuano gli eventi fino al 6 gennaio

Proiezioni cinematografiche, serate musicali, attività per bambini, mostre e l’arrivo della Befana con gli eventi organizzati dal Comune di Magliano in Toscana e dalle associazioni del territorio

Magliano in Toscana: Continuano gli eventi a Magliano in Toscana, all’insegna delle festività e non solo, fino all’arrivo della Befana il 6 gennaio. A Montiano giovedì 2 gennaio ci sarà la proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”, alle ore 21.30 alla Casa della Cultura, organizzato dall’Amministrazione comunale. Sabato 4 gennaio, invece, Tombola organizzata dall’Auser di Magliano in Toscana per il suo primo anno di attività, alle ore 15.30 nello chalet comunale. Il giorno dopo, domenica 5 gennaio, serata musicale dalle 21.30 allo chalet comunale con Andrea Roventini, mentre a Pereta alle 21 arriva la Befana con la Brass band, a cura della Pro loco di Pereta. Infine a Magliano lunedì 6 gennaio, alle ore 16, arriva la Befana in piazza della Repubblica, a cura del Comitato genitori, mentre alle 17.30 allo chalet comunale ci saranno I Madrigalisti.

Inoltre, fino al 6 gennaio in corso Garibaldi 1/3 a Magliano, sarà possibile visitare la mostra fotografica di Enzo Russo “Tutti mi dicon Maremma… Maremma”: scatti di una lunga carriera, che raccontano la bellezza e i cambiamenti di un territorio.

Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico (tel. 0564 592102 – info@vivimaglianointoscana.it. Per eventuali modifiche al programma: www.comune.magliano-in-toscana.gr.it /home/novita.