Successo per la presentazione del Follonica Hockey

Follonica: Si è svolta ieri sera al villaggio turistico il Pappasole, la presentazione di tutte le formazioni che prenderanno parte ai prossimi campionati nella stagione 2024/25 del Follonica Hockey. Ospiti d'onore il sindaco Matteo Buoncristiani e l'assessore Giorgio Poggetti, i quali, colpiti dalla grande partecipazione all'evento, hanno confermato che Follonica è tutt'oggi hockey city.

Il presidente Franco Ciullini dalla sua ha dapprima illustrato l'altissima qualità tecnica del settore giovanile, con il team di allenatori tra i migliori d'Italia, tra conferme, come quelle di Franco Polverini e Alberto Aloisi, ritorni come Fabio Bellan e Giovanni Menichetti e new entri come quella di Michele Achilli, oltre ad alcuni atleti della prima squadra come Fernando Montigel e Leonardo Barozzi. Dopodiché il presidente Ciullini si è soffermato sugli ottimi risultati raggiunti nella stagione scorsa della prima squadra con le finali della Coppa Italia e della WSE Cup ed il terzo posto nel Campionato Nazionale. Due in particolare i ringraziamenti, il primo al nuovo main sponsor Innocenti Costruzioni, alla presenza del titolare Mauro Innocenti, che sosterrà la formazione del Golfo per i prossimi anni, secondo alla direzione del villaggio turistico il Pappasole, rappresentata da Fedi Tiberi e Andrea Alberati, per la disponibilità e per la conferma della collaborazione anche per la stagione 2024/25.

Degno di nota l'alto numero di atleti, dirigenti, sponsor nonché genitori che hanno partecipato alla cena, momento di aggregazione che la società ha voluto organizzare per l'occasione. Un plauso particolare agli ultras, i Randagi, sempre presenti nel sostenere i loro beniamini. Appuntamento per tutti al Capannino già dal 9 ottobre con l'andata di SuperCoppa Italiana.