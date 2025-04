Al Circolo Arci Manciano l'aperitivo digitale

Giovedì 10 aprile dalle ore 18.00 al Circolo Arci Manciano un aperitivo digitale per far conoscere e promuovere i servizi del Punto Digitale Facile attivo a Manciano.

Manciano: Da quest'anno il Comune di Manciano, il comitato Arci di Grosseto e il Circolo Arci Manciano mettono a disposizione dei cittadini un servizio gratuito di supporto e assistenza per le pratiche digitali. Ogni giovedì pomeriggio dalle 16.30, in via Marsala 103, sede del circolo, è a disposizione dei cittadini lo sportello per ricevere aiuto su documenti digitali come Spid, Cie, Pec, bollettini online e molto altro ancora.

Vi aspettiamo tutti per conoscere questa realtà e i servizi che offre!