Previsti analoghi appuntamenti in altri Comuni della Maremma. Grosseto: Successo per la conferenza dal titolo “Le marocchinate nel grossetano” organizzata dall’associazione nazionale vittime delle marocchinate, che si è tenuta sabato nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto. Le esposizioni dei relatori, Emiliano Ciotti, Silvano Olmi e Anna Mula, sono state molto apprezzate, mentre Francesca Carpenetti ha efficacemente coordinato gli interventi e il dibattito finale. Una panoramica storica è stata fatta da Emiliano Ciotti, mentre Silvano Olmi si è soffermato in particolare sulle terribili vicende che interessarono il grossetano, infine Anna Mula ha fatto un focus sulle conseguenze degli stupri sulle donne, quali danni fisici, malattie veneree, disturbi mentali e isolamento all’interno delle comunità cittadine. “Finalmente anche a Grosseto si è parlato pubblicamente degli stupri di guerra e delle violenze compiute dalle truppe coloniali francesi nel grossetano – dichiara Emiliano Ciotti, presidente nazionale dell’ANVM – abbiamo reso note le storie di Irma, Gina, Giulia, Rina, Agata e Aldo e di tante donne e uomini violentati dai magrebini francesi nel grossetano.” “Dai relatori e dal pubblico si è levata una richiesta di verità e di giustizia e sono in programmazione analoghe iniziative in altri Comuni della Maremma – ha annunciato Francesca Carpenetti – a 80 anni di distanza non si possono più tacere questi turpi crimini. Alle donne e agli uomini occorre restituire la dignità che fu loro tolta con la violenza.” Seguici



