Successo per Dilettando 2024 a Massa Marittima: spettacolo, talento e solidarietà in piazza Garibald

Massa Marittima: Una serata indimenticabile quella Piazza Garibaldi a Massa Marittima, dove si è svolta la tappa cittadina dell'edizione 2024 di "Dilettando". Sul palco si sono esibiti undici talentuosi concorrenti, spaziando dal canto al karate, fino alle più diverse forme di ballo. La maggior parte dei partecipanti, per lo più giovani, proveniva non solo dalla nostra cittadina, ma anche da realtà limitrofe, dimostrando grande abilità e passione.



Il pubblico ha accolto con entusiasmo ogni performance, sostenendo calorosamente i concorrenti per tutta la serata. La manifestazione si è svolta in uno scenario unico, con il Duomo e il suo sagrato a fare da splendido sfondo a una piazza gremita di spettatori, che hanno seguito lo spettacolo con partecipazione fino agli applausi finali riservati ai vincitori.

Il gruppo "4Flags", composto da quattro giovani ballerine, ha conquistato il primo posto grazie a spettacolari coreografie di flag pole, premiate con il massimo dei voti dalla giuria. Il secondo posto è andato al duo "Oriental Dream Project" per una suggestiva esibizione di danza del ventre, mentre la cantante "Feidy" si è aggiudicata il terzo posto con una potente interpretazione di "I Put a Spell on You". Il premio simpatia è stato assegnato alla piccola Diarra Thiam, che ha saputo conquistare giuria e pubblico con la sua dolcezza e spontaneità.

La serata è stata inaugurata dai saluti istituzionali del Sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi, e del Presidente della sezione locale Avis, Roberto Cecchini. Nel corso dell'evento, è stata sottolineata l'importanza della donazione di sangue e plasma, con interventi significativi da parte del Dott. Michele Dentamaro, responsabile dei Presidi ospedalieri di Massa Marittima, Grosseto e Castel del Piano, e del Dott. Stefano Barbadori, responsabile del 118 e dell’elisoccorso. Entrambi hanno evidenziato come il nostro territorio possa contare su una situazione di sostanziale autosufficienza, grazie alla generosità dei donatori locali. È stato inoltre ricordato il ruolo cruciale del sangue 0 negativo, disponibile a bordo degli interventi 118, che ha consentito di salvare 62 vite negli ultimi tre anni.

In chiusura, il presidente di Avis Massa Marittima ha lanciato un appello alla comunità, sottolineando l’importanza non solo dei donatori, ma anche dei volontari, linfa vitale per la gestione delle attività della sezione. La serata si è conclusa con un bilancio più che positivo: un evento che ha saputo coniugare spettacolo, partecipazione e solidarietà, contribuendo alla diffusione della cultura della donazione in maniera coinvolgente e sentita.