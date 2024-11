Attualità Successo a Bolsena per la presentazione del libro “Isola Martana” di Patrizia Rocchetti 13 novembre 2024

Tra i presenti all’incontro gli ambasciatori di Colombia e Costa Rica presso la Santa Sede e gli ambasciatori di Nicaragua e Honduras in Italia Bolsena: La presentazione del libro “Isola Martana” di Patrizia Rocchetti all’auditorium comunale di Bolsena ha riscosso un ottimo successo. L’autrice, con lo storico Enrico Fucini, il filologo Lorenzo Abbate e il presidente della Fondazione Carivit Luigi Pasqualetti, ha accompagnato il pubblico in un viaggio alla scoperta della bellezza e dei misteri della piccola isola, che trovano forma ed espressione nelle pagine del testo. L’incontro ha avuto anche un respiro internazionale con la partecipazione degli ambasciatori della Colombia e del Costa Rica presso la Santa Sede Jorge Mario Eastman e Federico Zamora Cordero e degli ambasciatori di Nicaragua e Honduras in Italia Martha Irene Zuniga Gutierrez e Mayra Aracely Reina. Al termine della presentazione gli ambasciatori e i relatori sono stati ricevuti al palazzo comunale dal sindaco Andrea Di Sorte e dai membri dell’Amministrazione. “Una piacevole sorpresa e un onore avere ospiti a Bolsena gli ambasciatori di quattro importanti Paesi dell’America Latina – afferma il primo cittadino -, che hanno avuto modo, grazie allo splendido libro di Patrizia Rocchetti, di conoscere i segreti di un gioiello storico e ambientale del lago: la piccola isola Martana. La nostra città si conferma luogo culturalmente vivace e ricco di tradizioni, come dimostrano le tante manifestazioni che l’animano in ogni mese dell’anno”. Seguici



