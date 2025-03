Studentessa scomparsa, Santanchè: “immane tragedia, la mia vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità scolastica”

Roma: “È con grande tristezza che apprendo della scomparsa di una vita così giovane. In momenti come questo, le parole non possono esprimere pienamente il dolore e la sofferenza che colpiscono la famiglia, gli amici e la comunità scolastica.

È fondamentale unirci in questo momento di lutto e offrire supporto a chi è stato colpito da questa immane tragedia. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia della studentessa e a tutti i compagni di scuola, ai quali rinnovo la mia vicinanza in questo momento di grande dolore” così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè in riferimento alla scomparsa della giovane studentessa dell’Istituto Manetti-Porciatti di Grosseto.