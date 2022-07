Strage sulla vecchia Aurelia. Suv perde controllo e piomba su ciclisti

Muoiono sul colpo tre ciclisti e il conducente del Suv. Altri quattro sono gravi. Sospeso anche il consiglio comunale che era in corso di svolgimento a Grosseto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Braccagni: Notizia drammatica arrivata in redazione. Questa mattina attorno alle ore 11.00 sulla vecchia Aurelia in via Pupilli all'altezza del passaggio a livello di Braccagni, l’arteria che collega Grosseto verso la fiera del Madonnino, un auto Suv, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo investendo un gruppo di ciclisti che in quel momento stavano percorrendo la strada.

Tre ciclisti ed il conducente del suv sono deceduti nell'incidente. Per gli altri coinvolti nel sinistro, uno è stato da prima trasportato in codice 3 con auto medica a Grosseto e successivamente trasferito con Pegaso 1 alle Scotte di Siena. Gli altri 5 ciclisti coinvolti sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Grosseto. Intervenuti sul posto carabinieri e polizia stradale.



Anche il consiglio comunale di Grosseto che era in corso stamattina è stato interrotto a causa di queste tragiche notizie. La nota ufficiale del Comune recita: “A causa delle tragiche notizie che arrivano dalla nostra frazione di Braccagni, relativamente a un incidente stradale che si è da poco verificato, il Consiglio comunale di Grosseto ha deciso all'unanimità e con grande apprensione di sciogliere la seduta in corso. In attesa di ulteriori aggiornamenti, esprimiamo vicinanza a tutte le persone coinvolte e ai loro familiari”.