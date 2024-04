79^ Festa Liberazione, la commemorazione a Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: Anche nella frazione di Marina del comune di Grosseto oggi pomeriggio si è tenuta la commemorazione della 79^ Festa della Liberazione. Per le Istituzioni erano presenti il consigliere Ludovico Baldi (in rappresentanza del Comune di Grosseto), il consigliere Angelo Pettrone (in rappresentanza della Provincia di Grosseto), la consigliera comunale e presidente della commissione pari opportunità del comune di Grosseto, Carla Minacci e i rappresentanti locali dell'Anpi Grosseto.

Durante la sentita cerimonia di commemorazione, Carla Minacci ha letto un breve, ma significativo scritto, di Pietro Calamandrei, uno dei padri costituenti della Repubblica Italiana:

"… gli uomini che appartennero alla resistenza devono far di tutto per cercare che queste mura non diventino ancora più alte... e che vengano ri-cercati valichi sotterranei attraverso i quali, in nome della resistenza combattuta IN COMUNE si possa far passare ancora una voce, un sussurro, un richiamo, ma quello che unisce e non quello che separa, rifiutarsi sempre di considerare un uomo meno uomo solo perché appartiene ad altra razza, ad altra religione o ad altro partito".