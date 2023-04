Scaramelli: “consolidata la maggioranza in Consiglio regionale e il sostegno a Giani”

Firenze: “Ringrazio le colleghe e i colleghi tutti, il rinnovo dell’elezione a Vicepresidente del Consiglio regionale mi riempie di soddisfazione e di responsabilità nel continuare a svolgere questo importante ruolo istituzionale”. A dirlo Stefano Scaramelli, rieletto Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, che nel discorso di insediamento ha sottolineato l’impegno in Ufficio di Presidenza nella prima metà della Legislatura teso in particolare ai giovani: “alle nuove generazioni, che sono il futuro che è già qui, continuerò a dedicare il mio impegno e le mie attenzioni, al pari della tutela della gestione degli atti e dei temi trattati nel rispetto della sovranità dell’Aula, non limitando mai la mia libertà.

Sono stati tanti gli atti che ho sostenuto in questi anni, anche atti non provenienti dalla maggioranza ma che ho ritenuto importanti. Continuerò a farlo, nella libertà del mio agire politico e della correttezza intellettuale e istituzionale”. Sul fronte della maggioranza Scaramelli ha sottolineato che il voto “consolida la maggioranza in Consiglio regionale e il sostegno alla Giunta di Eugenio Giani”.