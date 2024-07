Stefano Conti in Tour nelle librerie maremmane

di Tìndara Rasi



Grosseto: Dopo aver fatto tappa al Festival Letterario in Costiera Amalfitana, presso il “Giardino segreto dell’anima”, e alla Riviera del Conero, Stefano Conti prosegue il tour estivo promozionale a Grosseto, presso la Libreria Mondadori del centro storico di Grosseto nei giorni 5 e 6 luglio dalle ore 09.00 alle 23.30, con breve pausa per cena. Laureato in Lettere Classiche, dottore di ricerca in Storia e filosofia presso la Friedrich Schiller Universität di Jena (Germania), ex professore di Storia romana ed Epigrafia Latina all’Università di Siena, Conti fa parte dell’Historical Novel Society. Si è anche occupato di teatro, ricevendo una medaglia per meriti culturali e divulgativi dal comune di Milano.

Scrittore poliedrico, è autore di romanzi storico-archeologici e gialli tradotti in 12 lingue e venduti in oltre 60 paesi esteri, tra i quali “Seguimi se vuoi” (edizioni Affinità Elettive), storia mozzafiato di un bancario che si snoda da Siena al Piemonte e alla Liguria, dalla Francia alla Germania; e “L’equazione perfetta” (sempre edizioni Affinità Elettive), thriller basato su fatti storici, ricco di simbologie occulte che affondano le mani tra talismani egizi e Libro dei Morti, tra Sacra Sindone a Torino e Fontana Angelica alla Porta del Diavolo. Recentemente per la sua intera produzione letteraria è stato insignito del riconoscimento “Premio per l’Italia alla Cultura Franz Kafka”.

Conti ha inoltre pubblicato diversi saggi durante la docenza universitaria, molti dei quali dedicati all’imperatore Giuliano, definito l’Apostata perché tentò di restaurare la religione pagana e di contrastare l’avanzata del cristianesimo. L’imperatore filosofo è anche il protagonista del libro “Io sono l’imperatore”, romanzo giallo di archeologia pubblicato nel 2017 e giunto alla quarta edizione, vincitore del premio “Residenze gregoriane” e del “Premio Narrativa Alda Merini”, edito anche in questo caso dalla case editrice Affinità Elettive.

La storia dell’imperatore Giuliano l’Apostata è singolare. Dopo la morte dell’Imperatore Costantino, il regno era stato diviso tra i suoi tre figli, compreso Costanzo II che, in un estremo tentativo di difendere i propri interessi, aveva allontanato dalla corte i parenti, tra i quali anche il cugino Gallo e Giuliano. Quest’ultimo, forzatamente espatriato, aveva quindi potuto studiare a Nicomedia, in Cappadocia e ad Antiochia. Amministratore della Gallia con il ruolo di cesare, divenne successivamente imperatore con sede a Mediolanum. Era apparso subito come un grande pensatore e teologo, ma avendo abbandonato il cristianesimo a venti anni, le sue idee vennero spesso messe in discussione. Aveva infatti ricevuto un’istruzione che lo aveva avvicinato alla teurgia giamblica, la quale considera l’anima, incarnata nel mondo materiale, capace di compiere gesti spirituali, rompendo le catene del fato. Successivamente si era orientato anche ai riti mitraici e verso i misteri del Sol invictus, manifestando una grande passione per i raggi solari. Conti, grande conoscitore del personaggio, in “Io sono l’imperatore” lo ha voluto far conoscere al di fuori dell’ambito storiografico e filosofico, ottenendo un immediato riscontro editoriale con una narrazione rivolta al grande pubblico. Un ennesimo successo d’autore che fa trasparire l’impegno e l’orientamento personale dello scrittore verso la restituzione di tematiche archeologiche e di studio storico in chiave di efficacia comunicativa e divulgativa. Nei suoi incontri con i lettori non è infrequente che compagnie di amici artisti e corredi tecnologici di supporto lo accompagnino, permettendo agli spettatori e anche alle scolaresche di istituti superiori di calarsi maggiormente nelle vicende storiche narrate. Oltre alle giornate presso la Mondadori del centro storico di Grosseto, il prossimo appuntamento è previsto nei giorni 7 e 8 luglio presso la libreria Mondadori di Castiglione della Pescaia, presso piazza Moni 2, con orario dalle 10.00 fino alle 13.00 e dalle 16.00 fino alle 23.00.