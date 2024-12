Sport Stage con i tecnici Federali CFT/AST per gli esordienti della Virtus Maremma 20 dicembre 2024

Grosseto: Mercoledì scorso, presso il campo sportivo Costantino di Ribolla, i ragazzi della squadra Esordienti 2012 della Virtus Maremma del Mister Alberico Bisceglie sono stati impegnati nello stage di categoria condotto da Francesco Rosi "Responsabile Tecnico Territoriale" coadiuvato da Fabrizio Ricci e di Matteo Pratesi "Tecnici CFT/AST" sotto la supervisione di Christian Morgia "Responsabile Tecnico dello Sviluppo e Referente della Formazione Toscana", . I giovani calciatori hanno seguito con entusiasmo e grande partecipazione la seduta di allenamento proposta dai tecnici federali riscuotendo al termine vivissimi apprezzamenti per l'impegno e l'attenzione profusi. Al termine il Presidente della Virtus Maremma Omar Bindi ed i Mister della Virtus presenti si sono detti molto soddisfatti per la sinergia di idee, l'unità d'intenti e lo scambio di informazioni che si è creata con i tecnici della Federazione durante lo stage.

