Sport. Triathlon, arrivano due eventi in città

Redazione In vista dell’evento, nelle due giornate, sono state previste delle modifiche al traffico. Il consiglio è quello di evitare la strada del Cristo, prediligendo il percorso della Trappola o delle Collacchie. Sabato 6 e domenica 7 maggio Marina di Grosseto accoglierà il "Triathlon Elegance Terre di Maremma", l'evento con due gare - una su distanza Sprint e una su distanza Olimpico - organizzato da SBR3 Triathlon in collaborazione con il Comune di Grosseto.

Grosseto: Come nelle edizioni precedenti la prova su distanza Olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km in bici, 10km di corsa) si svolgerá il primo giorno. Ad ospitare l’iniziativa sarà lo stabilimento balneare Rosmarina, davanti al quale, dalle ore 13:00, partirà la fase natatoria. Nel pomeriggio di domenica, dalle 15.00, invece si svolgerá la prova dedicata ai piú giovani: quasi 400 tra i 6 e i 18 anni, divisi per categorie, tra i quali anche gli esponenti del team di casa SBR3. Quella di Marina di Grosseto sarà valida anche come prova di Coppa Toscana e circuito centro Italia (Lazio, Toscana, Umbria e Molise) e vedrá quindi sfidarsi piú di 600 atleti che, con accompagnatori ed addetti ai lavori, comporranno le 1000 presenze stimate nella due giorni. “Siamo in un contesto di livello nazionale, arriveranno atleti da tutt’Italia e non solo. Potenzieremo la due giorni con il ritorno della gara giovanile – dichiara il presidente della società grossetana SBR3 Marco Baldo – L’obbiettivo, infatti, sarà quello di far capire che si tratta di una multidisciplina alla quale si possono approcciare anche i più piccoli. La società si impegna nel costruire quel turismo sportivo che un territorio come il nostro può permettersi.” Il coordinamento dell’iniziativa, che è stata possibile grazie al contributo di alcuni imprenditori locali e, soprattutto, alla partnership con i main sponsor CONAD, Enegan e Banca Tema ed i main partner istituzionali di SBR3 Riesco, Spirulina Becagli, ElettromeccanicaModerna, è stato gestito dalla PRO LOCO di Marina di Grosseto. In vista dell’evento, nelle due giornate, sono state previste delle modifiche al traffico. Il consiglio è quello di evitare la strada del Cristo, prediligendo il percorso della Trappola o delle Collacchie. Domenica 14 maggio, dalle 9:30, il Triathlon tornerà poi in città con il progetto “Scuola + Sport = Divertimento³ - Alla scoperta del Triathlon”, ideato con l’aiuto della scuola Paritaria Primaria Sant'Anna. L’iniziativa offrirà ai bambini che frequentano le scuole primarie una giornata ludica di avvicinamento alla multidisiplina. “Nell’immaginario collettivo il Triathlon sembra lontano dal mondo dei bambini, perché associato alle imprese titaniche di super uomini – commenta la direttrice dell’istituto scolastico Deborah Santini - Nella realtà invece, proprio perché si tratta di uno sport combinato, offre al bambino la possibilità di sviluppare tutte le capacità coordinative che una sola disciplina non offrirebbe.” “Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con il Triathlon Sprint e Olimpico – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - L’evento, che si svolgerà questo fine settimana, attirerà moltissimi appassionati e vedrà sfidarsi, in prove differenti, atleti di ogni età. Il 14 maggio la multidisciplina tornerà poi al Velodromo con un progetto ideato da SBR3 e dalla scuola Paritaria Primaria Sant'Anna. Entrambe le occasioni saranno utili all’intera comunità cittadina per conoscere e apprezzare il Triathlon con tutte le sue caratteristiche.”

