Sport: Francesco Moser darà il via alla Gran Fondo del Mugello

Domenica 26 giugno la gara con mille i partecipanti, con quattro diversi percorsi per tutti i gusti. Un’occasione da non perdere per i cicloamatori. Sabato 25 il campione trentino presenterà il suo libro.



Firenze: Una due giorni da non perdere per gli appassionati di ciclismo quella organizzata dalla ASD Mugello Toscana Bike il 25 e 26 giugno. Si parte sabato sera con la presentazione, alle 21, del libro di un grande campione del ciclismo ‘Francesco Moser, un uomo una bicicletta’. Il fuoriclasse trentino darà poi il via alla Gran Fondo il giorno dopo, domenica, alle 7,30, sulla pista dell’autodromo internazionale del Mugello.



Durante la conferenza stampa di presentazione il presidente del Consiglio regionale ha rivelato di essere stato un grande tifoso del campione di Palù di Giovo, aggiungendo che la grande bellezza dell’alto Mugello, fatta di borghi incantevoli e di passi difficili da scalare, ma immersi in una natura meravigliosa, permette di guardare con speranza al futuro dopo tempi difficili. I posti disponibili sono andati tutti esauriti, ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa, e anche in questo si vede la tanta voglia di ripartenza e di cicloturismo. É necessario investire sempre di più sulle ciclovie, anche nell’area del Mugello, ha concluso il presidente del Consiglio regionale, per incentivare un nuovo tipo di turismo, che faccia conoscere le bellezze dei nostri territori rispettando l’ambiente.

Di un’organizzazione importante ed efficiente, che ha lavorato per aumentare i numeri, ha parlato il sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve. Obiettivo centrato con il raggiungimento del numero chiuso di mille partecipanti. Un gruppo di amanti delle due ruote, ha spiegato il primo cittadino, che soggiornerà per qualche giorno nella zona favorendo il turismo, con due appuntamenti da non perdere: sabato 25 giugno la presentazione del libro autobiografico ‘Francesco Moser, un uomo una bicicletta’ e poi il giorno dopo, domenica 26, quando proprio il campione trentino darà il via alla Gran Fondo. Il cicloturismo, ha concluso il sindaco, è uno degli aspetti fondamentali per la promozione del territorio.





Giovanni Buti, che per la Uisp di Firenze si occupa di ciclismo, sottolinea l’impegno che l’Unione italiana sport per tutti dedica alle attività cicloturistiche: “Abbiamo poche gare in calendario e molte gran fondo e tanti raduni di appassionati del cicloturismo. Crediamo che lo sport per tutti sia fondamentalmente non agonistico, certo c’è anche la gara, il connubio della Gran Fondo del Mugello con dei tratti agonistici permette così a tutti di esprimersi nel miglior modo possibile”.

Ad organizzare la manifestazione Marco Vonci, presidente dell’ASD Mugello Toscana Bike. “Abbiamo puntato su due aspetti, quello cicloturistico e quello agonistico. Questo per dare a tutti la possibilità di partecipare. E per questo è stata ribattezzata la Gran Fondo per tutti. Ci saranno percorsi per tutti i gusti. I tre percorsi stradali vanno da quello di 50 chilometri, con un dislivello di 480 metri; a quello intermedio di 80 chilometri con 1.500 metri di dislivello; fino al più lungo da 127 chilometri con il dislivello che aumenta fino a 2.300 metri. Ma per i tanti appassionati abbiamo anche pensato a un percorso Gravel, che si può percorrere con la bicicletta da sterrato, ma anche con mountain bike e e-bike, che sarà lungo 70 chilometri con un dislivello di 700 metri e che comunque partirà all’interno del circuito con arrivo a piazza dei Vicari a Scarperia”.

La Gran Fondo del Mugello ‘La via del latte’, organizzata dalla ASD Mugello Toscana Bike, con il vicepresidente Mauro Noferini e il consigliere Mauro Dugheri che hanno partecipato alla conferenza stampa, è patrocinata e sostenuta dal Consiglio regionale della Toscana, dai Comuni toccati dal tracciato ed è supportata dall’Unione montana dei Comuni del Mugello.