Sport, cultura e arte nella prima settimana di settembre a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Si apre con i Campionati sportivi dell'Ordine degli Ingegneri la prima settimana di settembre, ricca di tanti altri appuntamenti sportivi, culturali e di arte.



Giovedì 5 settembre al via il X° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia di Vela. Gli ingegneri provenienti da tutta Italia si sfideranno in una regata nelle acque antistanti il Molo di Levante con imbarcazioni a vela mono tipo "Este 24".

Nel pomeriggio alle 17:00 una nuova visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

Venerdì 6 settembre continuano i campionati di vela degli Ordini degli Ingegneri, ma la sera l'appuntamento è in Piazza Solti alle 21:15 con l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto che chiude il suo tour estivo con un concerto straordinario sotto la direzione del violista e concertatore Francesco Fiore. Un evento unico che vedrà l'esecuzione di capolavori di Telemann, Bach, e Haendel in una cornice suggestiva e storica. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Chiesa San Giovanni Battista.

Sabato 7 settembre i campionati sportivi degli Ordini degli ingegneri proseguono con il II° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia per la Classe HANSA 303, organizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana e il Convegno "Il Mare è di tutti: gli Ingegneri per l'inclusione e la legalità" che si svolgerà alle 18:30 presso il Club Velico di Castiglione, sul Molo di Levante. Il Convegno, che rappresenta un momento significativo del Progetto “Un mare di legalità”, sarà un'occasione di riflessione e dialogo sulle tematiche dell'inclusione e della legalità nello sport e prevede la presenza, durante le manifestazioni veliche in programma, di due cabinati a vela della "Flotta del Mare di Legalità", imbarcazioni requisite alla malavita organizzata e dedicate alla memoria del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa e del Magistrato Francesco Coco, che saranno ormeggiati nelle acque antistanti il porto.

Dal 7 al 14 settembre a Punta Ala si svolgeranno anche i Campionati del Mondo Classe A di catamarano.

Nel pomeriggio tanti incontri per gli amanti dell'arte e della cultura: a Punta Ala dalle 17:00 "Architettura e paesaggio costiero. Il racconto del porto di Punta Ala", una conferenza di approfondimento con esperti del Politecnico di Milano e l'architetto Anna Maritano cui seguiranno interventi di ospiti speciali tra cui Giovanni Minoli e un aperitivo a chiusura in una cornice unica come è lo Yacht Club Punta Ala; a Buriano alle 17:00 ancora una visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno; alle 17:30 al MuVet di Vetulonia visita guidata alla mostra "Il ritorno del condottiero" a cura delle archeologhe dello staff.

Dalle 19:00 alle 24:00 per le vie del borgo medioevale di Castiglione della Pescaia è tempo di "Vino nel borgo", una degustazione itinerante di vini con le associazioni Bacco in Toscana e Insieme in Rosa Onlus.

Per la sera l'appuntamento è a Buriano, in Piazza Indipendenza alle 21:30, per lo spettacolo teatrale con Giacomo Moscato "Mythos, i miti dello zodiaco". All'Orto dei Frati invece, alle 21:00, presentazione del libro dell'Architetto Luigi Rafanelli "60 anni di Architettura Contemporanea.

Nella giornata di domenica 8 settembre si chiudono i Campionati di Vela degli Ordini degli ingegneri. E la settimana finisce con "Vino nel borgo" per le vie del borgo medievale di Castiglione della Pescaia, a partire dalle 19:00.