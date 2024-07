Salute Spiagge più sicure, in Feniglia con la collaborazione tra Cri e Comune di Orbetello 3 luglio 2024

Orbetello: Prosegue anche in questo fine settimana, dal venerdì alla domenica, sia la mattina che il pomeriggiom il servizio di prevenzione " spiagge sicure", che sarà attivo sino a settembre.

Una attività di prevenzione, ma anche di soccorso che viene svolta dagli operatori della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, con la dotazione di due mezzi, un quod ed un pajero. Entrambi con la possibilità di operare su terreni difficili, sabbiosi, impervi. L'attività è svolta in accordo e su incarico dell'Amministrazione Comunale di Orbetello, che Cri ringrazia per questa dimostrazione rinnovata di fiducia nei confronti di Cri. In vari periodi della stagione turistica i servizi sul territorio da parte del Comitato sono potenziati anche grazie alla presenza dei volontari del " progetto estivo vacanze e volontariato" che arrivano ad Orbetello da tutta Italia. Un programma nazionale storico che arriva da lontano, dai tempi degli Ispettorati delle varie componenti volontaristiche, questo a suo tempo ideato e varato dall'Ispettorato nazionale dei Volontari del Soccorso, oggi area uno. Coordina il servizio Angelo Galimberti.

