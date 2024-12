Spi-Cgil: Un successo i lunedì della salute a Follonica

Follonica: Anche la seconda edizione de “I lunedì della salute” è stata un vero successo. A Follonica, gli incontri con gli specialisti per parlare di e stili di vita, si sono rivelati occasioni preziose per ricevere consigli ma anche per partecipare attivamente a un dibattito tenuto sempre vivo da platea e professionisti.

L’ultimo appuntamento del 2024 è stato quello di lunedì 16 dicembre. Con al centro il tema del gioco d’azzardo. A spiegare il fenomeno e le possibili vie di uscita erano presenti la dott.ssa Sonia Cerulli (educatrice professionale Asl) e il dott. Stefano Fabbrini (segretario Silp Cgil Grosseto).

«Tutti gli appuntamenti dei lunedì della salute sono stati molto partecipati e mi sento davvero di ringraziare tutti per il prezioso contributo che hanno dato - dice Laura Innocenti, coordinatrice degli eventi follonichesi per lo Spi Cgil Grosseto – L’ultimo incontro, dove abbiamo parlato delle problematiche e del contrasto al gioco d’azzardo fa parte di una bella collaborazione attivata con la categoria Silp Cgil Grosseto ma anche con Federconsumatori. Una collaborazione che vede lo Spi sempre attivo accanto ai cittadini, parlando di temi come quello delle truffe online, al centro di un incontro estivo a Castel del Piano».

Sicuramente i temi toccati insieme a Silp Cgil e Federconsumatori torneranno a essere centrali in altri prossimi incontri. «Questo è sicuro – conferma Laura Innocenti – così come è sicuro il ritorno nel 2025 dei lunedì della salute a Follonica. Gli appuntamenti con i professionisti sono stati davvero molto apprezzati ed è anche grazie a loro che molti cittadini si sono appassionati alle tematiche della salute, incentivati a seguire i consigli ricevuti agli incontri».

I lunedì della salute hanno toccato temi diversi e variegati, sono partiti il 14 ottobre con il dott. Giovanni Micheli parlando dei fattori di rischio cardiovascolare, e sono proseguiti con quello del 28 ottobre con il dott. Martino Chiti sulle manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore.

Del 18 novembre è stato l’appuntamento con il dott. Simone Cecconi sulla prevenzione e sul trattamento della calcolosi della colecisti. Del 2 dicembre invece era l’appuntamento sull’alimentazione e l’attività fisica adattiva curato dalla dott.ssa Valeria Franci e dal dott. Giuseppe Tintori.

L’ultimo appuntamento, quello del 16 dicembre, ha chiuso un cerchio che lo Spi Cgil intende riaprire quanto prima anche nel 2025 per tornare a fare dell’informazione sulla salute e sui sani stili di vita un punto cardine della propria attività anche a Follonica.