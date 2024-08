“Spettacolare. Finché c’è vita c’è satira”: ecco la presentazione a Capalbio

Il libro di Francesca Reggiani ed Enrica Accascina sarà presentato lunedì 19 agosto, alle ore 19, alla Terrazza Il Frantoio



Capalbio: Prosegue la stagione culturale capalbiese. Lunedì 19 agosto, alle ore 19, alla Terrazza Il Frantoio si terrà la presentazione di “Spettacolare. Finché c’è vita c’è satira”, il libro di Francesca Reggiani ed Enrica Accascina. Alla presentazione interverrà anche Alessandro Orlandi.

Il libro. Con sguardo intelligente e dissacratore, ma anche pieno di empatia, Francesca Reggiani ripercorre le tappe della sua vita di donna di spettacolo, fin da quando, a scuola, metteva in serio imbarazzo i suoi professori semplicemente guardandoli in silenzio. Dal laboratorio di Gigi Proietti, al suo esordio con Fellini, alle parodie della TV delle Ragazze su Rai Tre, tra cui Katia Ricciarelli, Susanna Agnelli e Sabrina Ferilli, si è sempre trattato di un genere di satira capace di cogliere gli aspetti grotteschi dell’attualità, mai superficiale e sempre attenta ai motivi profondi della comicità. Tra le parodie del periodo della pandemia, quella della professoressa Ilaria Capua e tra quelle politiche quella di Giorgia Meloni, con la doppia intervista che la oppone a Concita de Gregorio. Nel libro non mancano accenni alle varie nevrosi da cui tutti siamo affetti, dalla dipendenza da cellulare e social, al disastroso rapporto con il clima e l’ambiente, all’imperativo di essere fidanzate e, soprattutto, giovani. Il libro è arricchito da alcuni Qr-code che rinviano ad altrettanti video, tratti da spettacoli di Francesca Reggiani.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@fondazionecapalbio.com oppure visitare il sito www. fondazionecapalbio.it.