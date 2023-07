Cultura Soul e Funky, appuntamento sabato 29 al Cassero 26 luglio 2023

Grosseto: Con il patrocinio del Comune di Grosseto, sabato 29 luglio nell’area spettacoli della Fortezza il Cassero, l’associazione culturale Promozioni Musicali Riunite presenta The Music Crew Band in concerto.

Lo spettacolo musicale, promosso dall’Associazione Culturale Promozioni Musicali Riunite e in programma per le 21.30, ripercorrerà i brani Soul, Funky e R&B che hanno caratterizzato la storia della Musica internazionale degli ultimi 50 anni. La Band, nata nel 2014, è composta da 11 elementi ed è caratterizzata da una poderosa sezione di fiati. Silvia Ciabattini e Chantal Mersi alle voci, Leonardo Peruzzi al basso, Cesare Manetti alla batteria, Arturo Giordano alle percussioni, Marco Sorresina al piano, Luca De Stasio alla chitarra, Mauro Innocenti al sax alto e baritono, Emanuele Barbetti alla tromba, Lucio Labate al sax tenore, Filippo Dazzi al trombone. “Anche quest’anno la musica di “The Music Crew Band” torna a intrattenere i cittadini e i visitatori che, nelle sere d’estate, si riversano nel centro storico cittadino – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – L’organizzazione di eventi come questi oltre a favorire la valorizzazione e la promozione culturale e turistica del territorio comunale, offre al pubblico l’opportunità di ascoltare buona musica in compagnia.” Soddisfatto anche l’assessore al Turismo Riccardo Megale: “La manifestazione musicale intende valorizzare un luogo importante del nostro centro storico cittadino, quale il Cassero senese che negli anni è diventato punto di riferimento per cittadini e turisti. Un altro evento che va a sommarsi alla lunga lista di appuntamenti culturali promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le numerose realtà territoriali, ampliando l’offerta turistica locale”. Seguici





