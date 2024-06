Sport Sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento per lo Sport e la Guardia di Finanza 2 giugno 2024

È stato sottoscritto venerdì 31 giugno, a Roma, presso la Sala Ovale del Ministero per lo Sport e i Giovani, il Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per effetto dell'accordo, si consolida una sinergia già da tempo attivata tra le due Istituzioni e destinata a rafforzarsi ulteriormente con l'obiettivo di sostenere l'azione di prevenzione e contrasto agli illeciti legati all'erogazione dei contributi nazionali ed europei, destinati alla crescita e alla diffusione della pratica sportiva. L'accordo siglato venerdì contempla iniziative rivolte all'aggiornamento professionale del personale di entrambe le Istituzioni, ma anche al supporto amministrativo dei soggetti beneficiari dei contributi pubblici, prevedendo l'organizzazione di momenti di confronto per lo scambio delle migliori pratiche e di specifici corsi di formazione e aggiornamento. Seguendo uno schema ormai collaudato, la collaborazione troverà concreta attuazione anche in costanti scambi informativi che permetteranno alla Componente Speciale della Guardia di finanza di approfondire dati, notizie e altre informazioni qualificate, sviluppare progetti



