Sostituiti i parchimetri a Sorano e Sovana: dal primo febbraio nuove tariffe

Sorano: Dal primo febbraio torna la sosta a pagamento nel Comune di Sorano. Nel mese di gennaio la ditta incaricata dall’Amministrazione comunale ha provveduto alla sostituzione dei parchimetri e alla riformulazione delle tariffe: la sosta a pagamento nel capoluogo e a Sovana è prevista dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 tutti i giorni, compresi appunto i festivi.

A Sorano, la prima mezz’ora di sosta sarà gratuita: chi deve fermarsi solo per una breve commissione potrà digitare la targa al parchimetro e ottenere un ticket senza costi. Per soste più lunghe, la tariffa sarà di 50 centesimi per ogni ora o frazione di ora (ad esempio, per un’ora e un quarto si pagherà 1 euro). La tariffa giornaliera è fissata a 4 euro.

A Sovana, l’importo minimo è di 1 euro, con un costo aggiuntivo di 1 euro per ogni frazione di ora successiva.