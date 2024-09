Attualità Sostegno a genitorialità fragile: contributi alle scuole per progetti di accoglienza pre-scolastica 13 settembre 2024

Grosseto: La Giunta comunale ha deliberato un importante intervento a sostegno delle famiglie in difficoltà con la gestione degli orari scolastici e lavorativi, attraverso un contributo economico destinato agli Istituti comprensivi che attiveranno servizi di accoglienza pre-scolastica per l'anno 2024-2025.

Il progetto prevede lo stanziamento di circa 10mila euro a favore degli istituti che manifesteranno interesse ad organizzare servizi di accoglienza pre-scuola. Questo intervento è rivolto principalmente agli alunni delle primarie e dell'infanzia, con la possibilità di estendere il supporto anche agli studenti delle secondarie di primo grado che si trovino in particolari situazioni di fragilità. L'iniziativa si pone l’obiettivo di facilitare l'organizzazione quotidiana delle famiglie, garantendo un supporto concreto a coloro che faticano a conciliare l'orario di lavoro con gli orari di apertura delle scuole. Gli istituti che aderiranno al progetto potranno ricevere il contributo economico previsto per l'organizzazione delle attività di accoglienza. "Attraverso questa iniziativa – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano – vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie del nostro territorio, facilitando la gestione dei tempi quotidiani e supportando quei genitori che si trovano in difficoltà. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per il potenziamento dei servizi sociali e il benessere della comunità." Seguici



