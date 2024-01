Sospesi i prelievi e il Cup per trasferimento in nuova sede

Grosseto: Nei giorni 25, 26 e 27 gennaio, le attività di prelievo di sangue e del Cup in via Don Minzoni saranno sospese per consentire il trasferimento dei due servizi nella nuova sede Asl di via Roma 35, a Grosseto (nei locali della ex banca), dove riprenderanno regolarmente da lunedì 29 gennaio.



Lo spostamento, come annunciato negli scorsi mesi, rientra nella riorganizzazione di alcuni servizi territoriali, in corso in tutta la Asl Toscana sud est.

Nei tre giorni di sospensione del servizio, i pazienti potranno rivolgersi al centro prelievi dell’ospedale Misericordia di Grosseto e ai punti Cup sempre all’ospedale e alla sede di Villa Pizzetti, in via Cimabue.

Il trasferimento del complesso delle attività di via Don Minzoni avverrà a step, al fine di recare meno disagio possibile ai pazienti: si parte da prelievi e Cup per arrivare alle altre prestazioni che saranno operative nella sede di via Roma nei prossimi mesi, a seguito di tempestiva comunicazione all’utenza.